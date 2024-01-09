Важное 09 января 2024, 15:08 Системы ПВО сработали в Курске Губернатор Старовойт сообщил о срабатывании системы ПВО в Курске РИА «Новости»

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Средства ПВО отбили атаку в небе над Курском. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Он обратился к жителям и объяснил источник громких звуков над городом.

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«В небе над Курском сработало ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие!» — написал Старовойт.

Ранее губернатор заявил, что ВСУ более 1900 раз обстреляли регион с февраля 2022 года. Только в период с 1 по 8 января украинские боевики атаковали Курскую область 41 раз, а за минувшие сутки украинские боевики ударили по ней два раза.

Местные жители с начала 2024 года 49 раз обратились к властям с сообщениями о беспилотниках. По словам Старовойта, за последние два года поступило более трех тысяч подобных предупреждений.

В Рождество из-за обстрелов ВСУ без света остались жители села Козино. От ударов выбило стекла в одном из домовладений.