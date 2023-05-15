Происшествия 15 мая 2023, 12:45 Системы ПВО сработали над стадионом «Донбасс-Арена» Мэр Донецка Кулемзин сообщил о сработавшей ПВО над стадионом «Донбасс-Арена» РИА «Новости»

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В Донецке над стадионом «Донбасс-Арена» сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

По его словам, части сбитой ракеты упали на стадион и близлежащую территорию. Он добавил, что подробности сейчас уточняются.

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Украинские войска атаковали Донецк 14 мая, выпустив по Киевскому району 10 ракет из РСЗО. В результате погиб мужчина, ранения получила женщина. После обстрела с подозрением на контузию в больницы попали 11 сотрудников МЧС республики, сейчас их жизни ничего не угрожает.

Утром 15 мая Вооруженные силы Украины открыли огонь по Ясиноватой. По предварительным данным, один человек погиб, еще один пострадал. Кроме того, повреждения получили несколько жилых домов.

В понедельник украинская армия ракетами Storm Shadow англо-французского производства ударила по зданию бывшего высшего авиационного училища штурманов в Луганске. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.