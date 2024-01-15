Важное 15 января 2024, 01:12 Системы ПВО сработали над Курском Губернатор Старовойт: системы ПВО сработали над Курском и Курским районом РИА «Новости»

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В небе над Курском и Курским районом сработали системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие.

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На прошлой неделе, 9 января, в Курске так же сработали системы ПВО. Как отмечал Старовойт, украинские боевики с февраля 2022 года атаковали регион более 1900 раз. Даже в новогодние праздники этого года ВСУ обстреляли Курскую область 41 раз. С начала СВО в ходе ударов погибли восемь человек, также 68 жителей получили ранения.

Жители региона с начала 2024-го обратились к администрации по поводу беспилотников 49 раз. Как отметил губернатор, более трех тысяч предупреждений пришло от очевидцев за последние два года.