Происшествия 23 января 2024, 21:52 Системы ПВО сбили воздушную цель в Белгородской области Губернатор Гладков: у села Тимоново система ПВО сбила воздушную цель РИА «Новости»

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В Белгородской области сработала система ПВО, написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, воздушную цель сбили в районе села Тимоново Валуйского городского округа.

«В Валуйском городском округе системой ПВО сбита одна воздушная цель в районе села Тимоново», — уточнил глава региона.

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Гладков написал, что представители оперативных служб занялись уточнением информации о возможных последствиях на земле. Губернатор отметил — по предварительным данным никто не пострадал, разрушений нет.

Вечером 23 января украинские военные атаковали хутор Лозовая Рудка в Белгородской области. Для удара ВСУ использовали дрон-камикадзе. По словам Вячеслава Гладкова, в результате ЧП разрушения получил частный дом, в который влетел аппарат. Из-за прилета пострадала и линия электроснабжения. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, они начали работы по устранению повреждений.