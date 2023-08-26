Происшествия 26 августа 2023, 23:11 Системы ПВО сбили украинский беспилотник в Брянской области Губернатор Богомаз: ПВО пресекли попытку Украины атаковать Брянскую область РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские средства ПВО уничтожили над Брянской областью украинский беспилотник самолетного типа. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку БПЛА самолетного типа. Аппарат уничтожен над Трубчевским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал глава региона.

Реклама

В результате неудавшейся атаки БПЛА пострадавших и разрушений нет, сбитый беспилотный летательный аппарат упал в поле. Губернатор сообщил, что экстренные службы работают на месте происшествия.

Минобороны России сообщили в Telegram-канале, что атака украинского беспилотника произошла в 21:45, его уничтожили дежурными средствами противовоздушной обороны. В ведомстве назвали это террористической атакой на территорию Российской Федерации.

В ночь на 26 августа системы ПВО сбили на подлете к Москве украинский БПЛА. Аппарат уничтожили в небе над Истринским городским округом.