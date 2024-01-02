Происшествия 02 января 2024, 13:47 Системы ПВО сбили над Белгородской областью четыре ракеты «Ольха» Минобороны заявило о сбитых над Белгородской областью украинских ракетах «Ольха» РИА «Новости»

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Украинские боевики выпустили по Белгородской области четыре ракеты из реактивной системы залпового огня «Ольха». Все они уничтожены в небе дежурными средствами противовоздушной обороны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что атака произошла около 12:00 во вторник, 2 января. Предотвращенный ракетный удар по Белгородской области назвали попыткой террористической атаки на объекты на территории России.

Сигналы воздушной тревоги сработали в Белгороде и Белгородском районе во вторник, 2 января. Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал жителей укрыться в убежищах из-за угрозы. После он сообщил о сбитых воздушных целях в непосредственной близости к городу.

Гладков подчеркнул, что от упавших осколков пострадал один из местных жителей, получивший ранения рук и ног. Мужчину забрали в больницу, где врачи оценили его состояние как тяжелое.

После отмены воздушной тревоги сирены в Белгородской области сработали еще раз.