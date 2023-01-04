Важное 04 января 2023, 09:19 Системы ПВО сбили два беспилотника над морем в районе Бельбека Губернатор Севастополя Развожаев: ПВО сбила два беспилотника над морем в районе Бельбека РИА «Новости»

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Системы противовоздушной обороны утром 4 января сбили два беспилотника над морем в районе аэродрома Бельбек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Утром системы ПВО сбили два БПЛА над морем в районе Бельбека», — написал он.

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По словам Развожаева, в настоящее время все службы работают в штатном режиме, у жителей нет поводя для беспокойства. Других подробностей губернатор не привел.

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В минувший понедельник, 2 января, системы ПВО также сбили два беспилотника у Севастополя. Тогда Развожаев отметил, что противовоздушная оборона успешно сработали, отбив атаку. Губернатор обратился с просьбой к жителям Севастополя сохранять спокойствие.

Ранее ведущий «360» Антон Шестаков раскрыл планы президента Украины Владимира Зеленского на Севастополь. По его словам, этот город является главной стратегической целью ВСУ.