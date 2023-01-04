04 января 2023, 09:19
Системы ПВО сбили два беспилотника над морем в районе Бельбека
Губернатор Севастополя Развожаев: ПВО сбила два беспилотника над морем в районе Бельбека
Системы противовоздушной обороны утром 4 января сбили два беспилотника над морем в районе аэродрома Бельбек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Утром системы ПВО сбили два БПЛА над морем в районе Бельбека», — написал он.
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По словам Развожаева, в настоящее время все службы работают в штатном режиме, у жителей нет поводя для беспокойства. Других подробностей губернатор не привел.
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В минувший понедельник, 2 января, системы ПВО также сбили два беспилотника у Севастополя. Тогда Развожаев отметил, что противовоздушная оборона успешно сработали, отбив атаку. Губернатор обратился с просьбой к жителям Севастополя сохранять спокойствие.
Ранее ведущий «360» Антон Шестаков раскрыл планы президента Украины Владимира Зеленского на Севастополь. По его словам, этот город является главной стратегической целью ВСУ.
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