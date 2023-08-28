Происшествия 28 августа 2023, 03:53 Системы ПВО сбили два беспилотника над Брянской областью Минобороны РФ: системы ПВО сбили два беспилотника над Брянской областью РИА «Новости»

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Российские системы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщило российское оборонное ведомство в своем Telegram-канале.

«Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области», — сказано в публикации.

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Ранее, 24 августа, средства ПВО ликвидировали три дрона ВСУ над Брянской и Калужской областями. За день до этого появилась информация о двух других БПЛА Украины над территорией Брянской области. Оба беспилотника обнаружили и уничтожили российские системы противовоздушной обороны.

Московский мэр Сергей Собянин в ночь на 26 августа сообщил об уничтожении украинского дрона в Истринском районе Московской области. В то время во всех столичных аэропортах ввели план «Ковер».