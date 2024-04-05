Важное 05 апреля 2024, 07:46 Системы ПВО сбили более 50 беспилотников ВСУ за ночь Минобороны: над территорией России военные за ночь уничтожили 53 дрона ВСУ

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Дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали в ночь на 5 апреля 53 беспилотника в пяти регионах России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

ВСУ атаковали дронами Ростовскую, Саратовскую, Курскую, Белгородскую области и Краснодарский край. В Минобороны уточнили, что украинские боевики пытались ударить по объектам на территории России с помощью дронов самолетного типа.

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Больше всего беспилотников зафиксировали в Ростовской области — там уничтожили 44 аппарата. В Краснодарском крае средства ПВО сбили шесть дронов, а в Саратовской, Курской и Белгородской областях — по одному.

Ранее о массированной атаке БПЛА в Ростовской области заявил губернатор региона Василий Голубев. По его словам, дроны сбили в Морозовском районе. Из-за ударов беспилотников пострадала местная электроподстанция. Специалисты проводят работы по восстановлению энергоснабжения.