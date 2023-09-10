Происшествия 10 сентября 2023, 14:30 Системы ПВО сбили беспилотник в Белгородском районе Губернатор Гладков: в Белгородском районе сбили БПЛА самолетного типа РИА «Новости»

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Российская система противовоздушной обороны сбила БПЛА самолетного типа в небе над Белгородским районом. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Один из фрагментов беспилотника упал в огород частного домовладения. На месте работают оперативные службы, отметил глава региона.

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«По предварительным данным, пострадавших нет», — подчеркнул Гладков.

Днем 9 сентября боевики Вооруженных сил Украины в очередной раз обстреляли Белгородскую область. Под удар попала окраина села Староселье Краснояружского района.

В этот же день ВСУ атаковали село Зерново в Брянской области. Удары повредили энергоснабжение населенного пункта, экстренные службы оперативно приступили к устранению неполадок.