Происшествия 07 января 2023, 04:10 Системы ПВО сбили беспилотник над Севастополем Губернатор Севастополя Развожаев: системы ПВО сбили беспилотник над городом РИА «Новости»

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Системы противовоздушной обороны сбили беспилотник в районе Севастопольской бухты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев.

«Силы ПВО буквально 15 минут назад сбили БПЛА над Северным молом. Даже святой праздник — Рождество — для этих нелюдей не повод остановить свои попытки атаковать наш город-герой», — написал Развожаев.

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Других подробностей он не привел.

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Утром 4 января системы противовоздушной обороны сбили два беспилотника над морем в районе аэродрома Бельбек, сообщал тогда Развожаев. Он отметил, что все службы работают штатно, и у горожан нет поводя для беспокойства.

За несколько дней до этого, в понедельник, 2 января, системы ПВО также сбили два беспилотника у Севастополя. Развожаев тогда сообщал об успешной работе противовоздушной обороны, которая отбила атаку. Губернатор призывал жителей города сохранять спокойствие.

Российский лидер Владимир Путин отдал приказ Минобороны страны установить режим прекращения огня на рождественские праздники в срок с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Украинская сторона не стала поддерживать его. С начала режима тишины в Донецк прилетело больше 30 снарядов.