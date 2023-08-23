Важное 23 августа 2023, 12:20 Системы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью Минобороны: системы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью РИА «Новости»

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Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали в Белгородской области украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня около 11:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа», — заявили представители МО РФ.

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Они отметили, что в результате инцидента не было пострадавших. Также уничтожение БПЛА не повлекло за собой никаких повреждений.

«Средствами ПВО БПЛА обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области», — указали в МО РФ.

Ранее обстрелу подверглось село Лавы в Белгородской области. На территорию населенного пункта украинские беспилотники сбросили две гранаты. В результате обстрела были повреждены линия газоснабжения и фасад одного из зданий.

При повторном обстреле села 23 августа погибли три человека. Сброс бомбы с беспилотника произошел на территории санатория. Двое жителей погибли на месте, один скончался в больнице от полученных травм.