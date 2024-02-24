Важное 24 февраля 2024, 15:59 Системы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные ликвидировали дрон ВСУ над территорией Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Дрон сбили примерно в 15:00 по московскому времени. В оборонном ведомстве проинформировали, что украинские боевики с помощью БПЛА попытались совершить террористическую атаку на территории России.

Реклама

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — указали в пресс-службе.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что военные успешно перехватили беспилотники над пятью российскими регионами. По его словам, ночью под Липецком системы ПВО уничтожили два дрона. БПЛА также сбили в Курской, Белгородской, Брянской и Тульской областях. Из-за рухнувших дронов никто не пострадал, отбой авиационной тревоги объявили в 04:08.