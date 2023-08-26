26 августа 2023, 03:19
Системы ПВО сбили беспилотник на подлете к Москве — Собянин
Мэр Москвы Собянин: на подлете к столице системы ПВО сбили беспилотник
Системы ПВО сбили на подлете к Москве беспилотник. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Сегодня ночью силами ПВО на подлете к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник», — сообщил мэр столицы.
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По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают экстренные службы.
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Беспилотники
Москва 2023
Атака беспилотников в Москве и Подмосковье
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