Происшествия 09 августа 2023, 04:15 Системы ПВО пресекли попытки атаковать объекты в Подмосковье — Минобороны Минобороны: системы ПВО сбили два БПЛА при попытке атаковать объекты в Подмосковье РИА «Новости»

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Системы ПВО пресекли попытки Украины атаковать объекты в Подмосковье. Об этом сообщили в Минобороны России в Telegram-канале.

Средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника при попытке атаковать инфрастуктуру Московской области.

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«В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

О провале атаковать Москву сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он написал, что системы ПВО сбили два боевых беспилотника: один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе. Информации о пострадавших от падения обломков пока не поступало. На места падения БПЛА выехали экстренные службы, сообщил градоначальник.

Украина уже не в первый раз пытается атаковать Москву и область. Ранее 6 августа силы противовоздушной обороны отбили попытку атаки дронов.