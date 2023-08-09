09 августа 2023, 04:15
Системы ПВО пресекли попытки атаковать объекты в Подмосковье — Минобороны
Минобороны: системы ПВО сбили два БПЛА при попытке атаковать объекты в Подмосковье
Системы ПВО пресекли попытки Украины атаковать объекты в Подмосковье. Об этом сообщили в Минобороны России в Telegram-канале.
Средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника при попытке атаковать инфрастуктуру Московской области.
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«В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — сказано в сообщении оборонного ведомства.
О провале атаковать Москву сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он написал, что системы ПВО сбили два боевых беспилотника: один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе. Информации о пострадавших от падения обломков пока не поступало. На места падения БПЛА выехали экстренные службы, сообщил градоначальник.
Украина уже не в первый раз пытается атаковать Москву и область. Ранее 6 августа силы противовоздушной обороны отбили попытку атаки дронов.
Беспилотники
ПВО
Атака беспилотников в Москве и Подмосковье
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