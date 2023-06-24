Происшествия 24 июня 2023, 07:42 Системы ПВО отразили атаку украинских БПЛА над Курском Губернатор Старовойт сообщил, что системы ПВО сбили несколько беспилотников над Курском Публичное достояние

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Системы противовоздушной обороны сбили несколько беспилотных летательных аппаратов над Курском. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Наши системы ПВО работали ночью в небе над Курском. Атаку украинских беспилотников успешно отразили, повреждений и пострадавших нет. Спасибо нашим военнослужащим за работу!» — написал он.

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Старовойт попросил местных жителей придерживаться мер безопасности. При обнаружении осколков от снарядов необходимо сообщить в службу 112.

Днем ранее, 23 июня, украинские боевики также атаковали Курск беспилотниками, однако системы ПВО успешно их сбили.

Также сообщалось, что ВСУ обстреляли сельскохозяйственное предприятие в населенном пункте Елизаветовка Курской области, выпустив по предприятию четыре снаряда из миномета калибром 122 миллиметра.