24 июня 2023, 07:42
Системы ПВО отразили атаку украинских БПЛА над Курском
Губернатор Старовойт сообщил, что системы ПВО сбили несколько беспилотников над Курском
Системы противовоздушной обороны сбили несколько беспилотных летательных аппаратов над Курском. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
«Наши системы ПВО работали ночью в небе над Курском. Атаку украинских беспилотников успешно отразили, повреждений и пострадавших нет. Спасибо нашим военнослужащим за работу!» — написал он.
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Старовойт попросил местных жителей придерживаться мер безопасности. При обнаружении осколков от снарядов необходимо сообщить в службу 112.
Днем ранее, 23 июня, украинские боевики также атаковали Курск беспилотниками, однако системы ПВО успешно их сбили.
Также сообщалось, что ВСУ обстреляли сельскохозяйственное предприятие в населенном пункте Елизаветовка Курской области, выпустив по предприятию четыре снаряда из миномета калибром 122 миллиметра.
Беспилотники
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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