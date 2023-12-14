Происшествия 14 декабря 2023, 03:39 Системы ПВО сбили над Наро-Фоминском беспилотник, летевший на Москву Собянин: над Наро-Фоминском отразили атаку дрона, летевшего на столицу РИА «Новости»

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Системы ПВО в ночь на 14 декабря отразили атаку беспилотника в небе над Наро-Фоминсим городским округом Подмосковья. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

«Сегодня ночью силами ПВО в Наро-Фоминском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал столичный градоначальник.

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По предварительной информации, на месте падения осколков разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы, отметил Собянин.

Российские военные с помощью артиллерии, оперативно-тактической авиации и ракетных войск уничтожили цеха сборки и ремонта беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Под атаку ВС РФ за сутки попала военная техника и живая сила украинской армии в 118 районах.