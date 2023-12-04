Важное 04 декабря 2023, 16:06 Системы ПВО отработали по целям за пределами Ростовской области Губернатор Голубев: ПВО отработала по целям за пределами Ростовской области РИА «Новости»

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Расположенные в Ростовской области системы ПВО отработали днем 4 декабря по целям за пределами региона. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Василий Голубев.

«[Системы ПВО] отрабатывают по целям за пределами нашего региона — в соответствии с задачами спецоперации. Уважаемые земляки, сохраняйте спокойствие!» — подчеркнул он.

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Ранее, 29 ноября, Голубев сообщал об успешном уничтожении противовоздушной обороной БПЛА противника. Последствий на земле после этого не зафиксировали.

В начале минувшего месяца губернатор ответил на вопросы о громких звуках, которые испугали жителей Таганрога и Азова. По словам Голубева, с работой ПВО это связано не было.

«Но прошу учитывать, что Вооруженные силы РФ постоянно выполняют задачи по огневому поражению подразделений ВСУ — в соответствии с планом проведения СВО», — указал губернатор.

Он еще раз напомнил, что уже неоднократно говорил о том, что военные выполняют свои задачи.

«И мы можем им помочь — не поддаваясь панике и доверяя только проверенным источникам информации», — заключил Голубев.