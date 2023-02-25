25 февраля 2023, 09:31
Системы ПВО ЛНР отразили атаку со стороны ВСУ
Военный эксперт Марочко: попытка атаки на Сватово со стороны ВСУ успешно отражена
Удары ВСУ по Сватово удалось отразить. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Украинские вооруженные формирования попытались нанести удар по населенному пункту Сватово, — сообщил он.
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По его словам, эту атаку удалось отразить. Для этого союзные силы задействовали системы ПВО.
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Ранее в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК сообщили, что с 01:55 до 04:00 по местному времени 25 февраля ВСУ обстреливали территорию Луганской Народной Республики. За это время украинские военнослужащие выпустили две ракеты из реактивной системы залпового огня западного производства — HIMARS. По данным ведомства, под удар попал населенный пункт Перевальск.
Информация о пострадавших, разрушениях и других последствиях прилета пока не обнародована.
Также в ночь на 25 февраля ВСУ открыли огонь по Петровскому району Донецка.
ЛНР
ВСУ
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