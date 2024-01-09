Важное 09 января 2024, 15:41 Системы ПВО ликвидировали над Курской областью три беспилотника РИА «Новости»

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Российские средства противовоздушной обороны сбили в Курской области три украинских БПЛА самолетного типа. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Он поблагодарил военных за проделанную работу и надежную защиту области.

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«Спасибо нашим защитникам!» — написал губернатор.

Ранее он предупредил жителей, что громкие звуки прозвучали в небе над Курском из-за работы систем ПВО. Старовойт призвал горожан сохранять спокойствие.

По его словам, с начала спецоперации ВСУ более 1900 раз обстреливали Курскую область. За первые восемь дней 2024 года регион подвергся атакам украинских боевиков 41 раз.

Ранее из-за атак со стороны ВСУ без света остались несколько населенных пунктов области. В результате обстрелов возникли сбои в работе подстанции в Железногорском районе. Специалисты полностью восстановили подачу электричества и воды в город 3 января.