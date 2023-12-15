Важное 15 декабря 2023, 18:47 Системы ПВО ликвидировали два украинских БПЛА над Курской областью МО: над Курской областью военные сбили два беспилотника ВСУ РИА «Новости»

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Российские средства противовоздушной обороны уничтожили два дрона ВСУ над территорией Курской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Украинские военные попытались атаковать объекты на территории России вечером 15 декабря. Около 17:30 по московскому времени российские ПВО засекли БПЛА самолетного типа и сбили их.

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«Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее российские средства радиоэлектронной борьбы в Белгородской области воздействовали радиоизлучениями сразу на четыре украинских БПЛА. Беспилотники рухнули, из-за чего прикрепленные к ним снаряды взорвались, окончательно уничтожив дроны. От детонации боеприпасов никто не пострадал.

В ночь на 14 декабря российские военные перехватили девять украинских БПЛА самолетного типа над Калужской и Московской областями. ВСУ с помощью беспилотников пытались совершить террористическую атаку.