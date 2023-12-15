15 декабря 2023, 18:47
Системы ПВО ликвидировали два украинских БПЛА над Курской областью
МО: над Курской областью военные сбили два беспилотника ВСУ
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили два дрона ВСУ над территорией Курской области. Об этом сообщило Минобороны России.
Украинские военные попытались атаковать объекты на территории России вечером 15 декабря. Около 17:30 по московскому времени российские ПВО засекли БПЛА самолетного типа и сбили их.
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«Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области», — отметили в пресс-службе ведомства.
Ранее российские средства радиоэлектронной борьбы в Белгородской области воздействовали радиоизлучениями сразу на четыре украинских БПЛА. Беспилотники рухнули, из-за чего прикрепленные к ним снаряды взорвались, окончательно уничтожив дроны. От детонации боеприпасов никто не пострадал.
В ночь на 14 декабря российские военные перехватили девять украинских БПЛА самолетного типа над Калужской и Московской областями. ВСУ с помощью беспилотников пытались совершить террористическую атаку.
Беспилотники
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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