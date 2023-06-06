Происшествия 06 июня 2023, 16:09 Систему водоснабжения Крыма предложили пересмотреть после повреждения Каховской ГЭС Глава Госсовета Крыма предложил исключить Северо-Крымский канал из системы водоснабжения РИА «Новости»

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Руководству Крыма необходимо пересмотреть работу системы водоснабжения полуострова и исключить из нее Северо-Крымский канал. С таким заявлением после повреждения плотины на Каховской гидроэлектростанции выступил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

Он подчеркнул, что в любой ситуации пресной воды на полуострове должно хватать без поступлений из канала.

«Я много лет говорил и твердил, что стратегию воды Крыма нужно выстраивать без Северо-Крымского канала. Будет — хорошо, не будет — всего должно у нас хватать и без этого. И вот вам пример. Очень короткое время прошло, люди только начали выстраивать какие-то предприятия, и тут эта неприятность», — заявил Константинов в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что изначально вода из Днепра поступала для восстановления лесов на север региона, но сейчас ситуация требует новых решений.

«Мы девять лет практически жили без днепровской воды, поэтому для нас это не было критическим», — заявил Константинов.

Политик добавил, что пока вода в канале есть, но после того, как она уйдет, что делать дальше с северными территориями пока непонятно.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что водохранилища республики заполнены на 80%. Перебоев с поставками питьевой воды в регионе нет, но существует риск обмеления Северо-Крымского канала после разрушения плотины на Каховской гидроэлектростанции.