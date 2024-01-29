Происшествия 29 января 2024, 11:36 Система РЭБ предотвратили атаку беспилотника по заводу в Ярославской области Губернатор Евраев: РЭБ предотвратила атаку дрона по заводу в Ярославской области РИА «Новости»

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Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) предотвратила атаку беспилотника по нефтеперерабатывающему заводу в Ярославской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

«Системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нефтеперерабатывающего завода „Славнефть-ЯНОС“ была предотвращена атака беспилотника», — написал он.

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На месте происшествия уже работают правоохранители и специальные службы. Пострадавших в результате атаки нет. Также ЧП не привело к пожару. По данным Telegram-канала «112», беспилотник упал в районе установки гидрокрекинга.

В понедельник, 29 января, еще в двух регионах России фиксировали БПЛА. В Ростовской области дрон нейтрализовали средствами радиоэлектронной борьбы. Из-за падения беспилотника и детонации взрывчатки повреждения получили окна и стены нескольких корпусов в загородном лагере.

Ранним утром еще один дрон сбили в Брянской области. Там успешно сработала система противовоздушной обороны.