Происшествия 23 июня 2023, 02:17 Система ПВО второй раз за ночь сработала в Курске Губернатор Старовойт: система ПВО снова сработала в Курске РИА «Новости»

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Система противовоздушной обороны (ПВО) снова сработала в Курске. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Система ПВО еще раз сработала в небе Курска», — сказано в сообщении.

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Ранее Старовойт заявил, что благодаря работе российской ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат над Курском. Он поблагодарил военных РФ за слаженную работу и призвал граждан сообщить спецслужбам в случае обнаружения обломков. При этом трогать упавшего фрагменты беспилотника запрещено.

В целях усиления безопасности в Курской области запретили проведение массовых мероприятий. Такие ограничения будут действовать до снятия режима среднего уровня реагирования. Запрет не распространяется на события, посвященные государственным праздникам.

Еще 22 июня националисты Украины вновь обстреляли приграничные регионы Курской области. Жертв среди мирного населения не было, но автомобиль в поселке Теткино получил повреждения. Помимо этого снаряды повредили склады сельскохозяйственного предприятия в деревне Елизаветовка, из-за чего часть региона осталась без электричества.