Происшествия 22 февраля 2023, 10:01 Система ПВО в Мариуполе сбила два дрона в ночь на 22 февраля РИА «Новости»: в ночь на 22 февраля в Мариуполе сработала система ПВО Unsplash

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В ночь с 21 на 22 февраля в Мариуполе сработала местная система ПВО. Об этом представители городской администрации сообщили в беседе с РИА «Новости».

«В ночь на 22 февраля вблизи Мариуполя зафиксировали пролет двух неопознанных беспилотных летательных аппаратов», — рассказали они.

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По их словам, местная система ПВО быстро обнаружила эти объекты, а затем нанесла по ним удар.

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Также представители городской администрации отметили, что жители некоторых районов могли слышать громкие звуки в ночь на 22 февраля. По словам сотрудников ведомства, эта ситуация могла быть связана как раз с работой систем ПВО.

Информации о пострадавших, погибших, а также повреждениях и разрушениях после удара по неопознанным БПЛА пока нет. Также неизвестно, где именно были сбиты беспилотники.