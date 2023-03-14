Важное 14 марта 2023, 09:09 Система ПВО в Белгородской области отразила атаку ВСУ минувшей ночью Гладков сообщил о работе системы ПВО в Белгородской области минувшей ночью РИА «Новости»

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Система ПВО работала минувшей ночью в Белгородской области, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, в результате никто не пострадал.

«По разрушениям: сейчас администрации проведут подомовой обход, и если они есть, сразу начнем восстановление», — добавил он.

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Накануне, 13 марта, система противовоздушной обороны работала над Белгородом и Белгородским районом. Было сбито четыре ракеты. В результате обстрела пострадала одна местная жительница. Ее госпитализировали.

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Врачи выявили открытую черепно-мозговую травму. Женщину прооперировали. По данным Гладков, в настоящее время она находится в реанимации. Если возникнет необходимость, будет решен вопрос о ее переводе в Москву, добавил глава региона.

Вечером того же дня под огнем оказалось село Теребрено Краснояружского района. В результате никто из местных жителей не пострадал, но в населенном пункте зафиксировали разрушения.