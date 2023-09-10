Важное 10 сентября 2023, 09:38 Система ПВО уничтожила беспилотник самолетного типа в Брянской области Минобороны: БПЛА самолетного типа уничтожили в Брянской области 10 сентября

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Дежурные средства ПВО утром 10 сентября уничтожили в небе над Брянской областью беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — подчеркнули в ведомстве.

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По данным министерства, беспилотник уничтожили около 08:30.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз пока не публиковал данные о ликвидации беспилотника в регионе. Днем ранее, 9 сентября, он сообщал об обстреле села Зерново Суземского района со стороны ВСУ.

Среди жителей села никто не пострадал, но при обходе территории зафиксировали повреждения двух жилых домовладений. Помимо этого, из-за обстрела в населенном пункте оказалось нарушено энергоснабжение. На место ЧП направили оперативные и экстренные службы.