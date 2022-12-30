30 декабря 2022, 11:25
Система ПВО сработала в Севастополе
Власти Севастополя: над городом сработала система ПВО
В Севастополе сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
По его данным, все службы работают в штатном режиме.
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«Наши военные как всегда сработали четко», — отметил глава Севастополя.Он попросил жителей «сохранять спокойствие».
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Военкор Котенок Z в Telegram отметил, что, по предварительным данным, «поражен неопознанный объект». Власти региона таких подробностей не привели.
Накануне система противовоздушной обороны также сработала в Энгельсе Саратовской области — над городом уничтожили непознанный объект. На место тут же направили оперативные службы. Угрозы для жителей региона не было, эвакуация не потребовалась.
В тот же день система ПВО сбила беспилотник в Брянской области на территории Клинцовского района. Разрушений не было. Регион находится на границе с Черниговской и Сумской областями Украины и наравне с приграничной Белгородской областью периодически подвергается атакам со стороны ВСУ.
Севастополь
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