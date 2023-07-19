Происшествия 19 июля 2023, 02:24 Система ПВО сработала в Севастополе Рогов: система противовоздушной обороны сработала в Севастополе РИА «Новости»

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Система противовоздушной обороны сработала в Севастополе. Об этом сообщил в Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«В Севастополе сработала система ПВО», — написал Рогов.

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Других подробностей он пока не привел.

До этого Рогов сообщил о взрывах на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Исходя их данных онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, взрывы также зафиксированы в Одессе. Кроме того, ранее сообщалось о взрывах в Днепропетровской области Украины.

Воздушная тревога на данный момент звучит в Киевской, Кировоградской, Винницкой, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Николаевской, Днепропетровской областях.

Кроме того, сигнал воздушной тревоги объявлен в подконтрольных киевскому режиму частях Запорожской, Херсонской областях, ДНР и ЛНР.