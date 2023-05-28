Происшествия 28 мая 2023, 21:20 Система ПВО сработала в небе над Волновахой и Мариуполем ТАСС: в небе над Волновахой и Мариуполем работала система ПВО РИА «Новости»

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Система противовоздушной обороны сработала в небе над Мариуполем, где сбили украинскую ракету, а также над Волновахой. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах ДНР.

«Над Мариуполем отработала система ПВО, сбита ракета противника. Активно работает ПВО и над Волновахой», — сказал собеседник агентства.

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ВСУ выпустили две дальнобойные ракеты по Мариуполю 26 мая. По данным Telegram-канала «Военкоры „Русской весны“», украинские боевики нанесли удар крылатыми ракетами Storm Shadow. Он пришелся по «Азовстали».

Мэр Мариуполя Олег Моргун сообщил, что в результате обстрела ВСУ никто не пострадал. Местные жители за несколько секунд до взрыва слышали свист ракет в небе. До этого стало известно о взлете авиации ВСУ для нанесения ударов.

Ранее система противовоздушной обороны сработала в Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в небе над Белгородским районом сбили БПЛА. Он добавил, что пострадавших нет.