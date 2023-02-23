Происшествия 23 февраля 2023, 12:56 Система ПВО сработала в Мариуполе Полиция Мариуполя: система ПВО могла сработать около порта Соцсети

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Система ПВО сработала в Мариуполе предположительно сработала в районе морского порта. Таким мнением в интервью ТАСС поделились представители полиции города.

«Отработала система ПВО предположительно в районе морского порта», — сообщил источник издания.

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Очередные взрывы в Мариуполе раздались в середине дня 23 февраля. Пока не названа причина срабатывания местных систем противовоздушной обороны.

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Днем ранее стало известно, что ПВО Мариуполя в ночь на 22 февраля сбили два беспилотника неизвестного происхождения. Местные власти заявили, что удары по этим БПЛА повлекли за собой громкие звуки, что могло напугать горожан. Однако ситуация не стала поводом для волнения из-за оперативной работы местных подразделений противовоздушной обороны.