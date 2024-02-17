Происшествия 17 февраля 2024, 01:58 Система ПВО сработала в Курской области РИА «Новости»

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В Курской области работает система противовоздушной обороны, режим ракетной опасности еще сохраняется. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

После запуска системы оповещения ракетной опасности глава региона призвал жителей укрыться в помещениях со сплошными стенами и без окон, а тех, кто находился в это время на улице, спуститься в паркинг или подземный переход.

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До этого силы ПВО сбили разведывательный дрон ВСУсамолетного типа над Унечским районом Брянской области. По данным главы региона Александра Богомаза, в результате атаки никто не пострадал, разрушений на земле не было.

В ночь на пятницу, 16 февраля, силы ПВО сбили пять украинских беспилотников над территорией России. Четыре из них перехватили над Черным морем, еще один — над Белгородской областью.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что украинские военные получат миллион беспилотников от группы стран НАТО.