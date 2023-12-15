Важное 15 декабря 2023, 17:45 Система ПВО сработала в Курске. Жителей призвали сохранять спокойствие Губернатор Старовойт: в небе над Курском сработала система ПВО РИА «Новости»

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Система противовоздушной обороны сработала в Курске. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Прошу сохранять спокойствие!» — написал глава региона.

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Других подробностей случившегося не приводится.

Днем 10 декабря украинские военные атаковали населенные пункты Глушковского района. По словам Старовойта, никто не пострадал. Снаряды ВСУ повредили линии электропередачи, жители сел Попово-Лежачи и Теткино остались без света.

До этого под ударом со стороны ВСУ оказалась деревня Елизаветовка. Губернатор Курской области сообщал, что всего насчитали 10 прилетов украинских снарядов. Повреждения получили два частных домовладения. Власти пообещали помочь собственникам с ремонтом.