Важное 06 марта 2024, 12:21 Система ПВО сработала в Курске и области Губернатор Старовойт: над Курском и Курской областью сработала система ПВО РИА «Новости»

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В небе над Курском и Курской областью сработала система противовоздушной обороны. Под городом сбили беспилотник ВСУ. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Прошу сохранять спокойствие!» — обратился он к жителям.

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Старовойт поблагодарил бойцов ПВО за оперативную работу.

Глава региона также объявил об отбое ракетной опасности в Железногорске. Ее ввели около 10:50, после того, как Железногорский район атаковал украинский беспилотник. В результате загорелся резервуар с топливом на складе горюче-смазочных материалов. Никто не пострадал. Через некоторое время беспилотник атаковал Михайловский горно-обогатительный комбинат имени Варичева в Железногорске еще раз. Начался пожар. О пострадавших не сообщалось. Предприятие продолжает работать в штатном режиме.

Ракетную опасность утром также объявляли в Суджанском районе Курской области. Примерно через 15 минут предупреждение отменили.