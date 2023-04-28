28 апреля 2023, 22:27
Система ПВО сработала в Донецке
ПВО сработала в Ворошиловском, Буденновском, Калининском и Пролетарском районах Донецка
В небе над Донецком раздалось несколько взрывов. В городе сработала система ПВО, сообщил ТАСС.
Источник в силовых структурах уточнил, что взрывы были слышны в Ворошиловском, Буденновском, Калининском и Пролетарском районах. Там противовоздушная оборона отразила атаку ВСУ.
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Мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале уточнил, что очевидцы сообщили о прилетах возле школы № 19 в Киевском районе.
«Не покидайте укрытий, будьте осторожны! Не исключены повторные обстрелы!» — предупредил он.
Представительство ДНР в СЦКК отметило, что украинские войска вели обстрел из населенного пункта Очеретено, выпустив по Киевскому району две ракеты из РСЗО.
ВСУ 28 апреля несколько раз наносили удары по Донецку, в результате чего погибли девять человек, включая ребенка. Еще 16 человек получили ранения. Не менее пяти попаданий пришлись на Республиканский травматологический центр.
Кулемзин отмечал, что число пострадавших в результате обстрела со стороны Украины по Донецку возросло до 19. Повреждения получили три многоквартирных жилых дома по улице Артема, травматологический центр, трибуны и игровое поле стадиона «Олимпийский», административное здание на Университетской.
Специальная военная операция РФ на Украине
Донецк
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