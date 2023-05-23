Происшествия 23 мая 2023, 22:24 Система ПВО сработала в Донецке — СМИ ТАСС: система ПВО сработала в Донецке, прогремело около пяти взрывов РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Донецке сработала система противовоздушной обороны, сообщил корреспондент ТАСС. По его данным, в городе прогремело около пяти взрывов.

В силовых ведомствах региона агентству подтвердили, что «это работа системы противовоздушной обороны».

Реклама

В субботу, 20 мая, украинские боевики обстреляли ракетами Storm Shadow Мариуполь, снаряды упали в районе бывшего аэродрома, сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Он обратил внимание, что систему противовоздушной обороны в республике приспособили к возможным обстрелам дальнобойными ракетами.

Минобороны России днем 23 мая сообщило, что потери Украины за сутки в результате атак подразделений группировки войск «Юг» на Донецком направлении составили до 375 военнослужащих. Также ВСУ лишились 13 единиц техники, в числе которой два танка, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, гаубица Д-30 и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

Помимо этого российские силы ликвидировали два склада с боеприпасами украинских боевиков в ДНР. Удары нанесли в районе населенных пунктов Верхнекаменское и Ступочки.

Также российские военные нанесли удар по пункту управления 24-й механизированной бригады ВСУ вблизи города Торецка.