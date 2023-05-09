Происшествия 09 мая 2023, 19:48 Система ПВО сработала в Белгородской области Глава Белгородской области Гладков сообщил о работе ПВО в Грайворонском городском округе РИА «Новости»

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Система противовоздушной обороны сработала в Грайвороновском городском округе днем во вторник, 9 мая. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что, по предварительным данным, никто не пострадал. В муниципалитет выехали оперативные службы для выяснения последствий и причин работы оборонной системы.

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В минувший понедельник, 8 мая, сразу восемь населенных пунктов Белгородской области оказались под массированным обстрелами со стороны Украины. Среди них оказались села Казначеевка, Бирюч и Сподарюшино, хуторы Леоновка и Панков, поселок Красное, а также города Валуйки и Шебекино. Последний пострадал сильнее всех. Ранения там получили четыре местных жителя.

Губернатор Белгородской области по итогам посещения города сообщил, что в 124 квартирах взрывы выбили окна и остекления балконов, также пострадали крыши и фасады. Снаряды повредили 32 автомобиля, часть из которых полностью сгорела.