Происшествия 01 марта 2024, 13:59 Система ПВО сработала в Белгородской области Гладков: ПВО уничтожила несколько целей над селами Никольское и Новая Деревня РИА «Новости»

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Система противовоздушной обороны в Белгородской области ликвидировала несколько воздушных целей в районе сел Никольское и Новая Деревня. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Наша система ПВО вновь сработала над Белгородским районом, она уничтожила несколько воздушных целей над селами Новая Деревная и Никольское», — написал он.

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Гладков добавил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — добавил глава области.

Ранее в пятницу под обстрелом ВСУ оказалось село Терезовка в Белгородской области, снаряд боевиков рухнул в огороде частного дома. В конце февраля националисты нарушили электроснабжение села Тишанка в регионе. Гладков отмечал, что после разлета осколков и взрыва повреждение получили линии электропередач.