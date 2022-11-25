Происшествия 25 ноября 2022, 08:22 Система ПВО сработала в Армянске на севере Крыма Мэр Армянска Телиженко сообщил о работе ПВО на севере Крыма РИА «Новости»

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Система противовоздушной обороны сработала в Армянске на севере Крыма. Об этом заявил в Telegram-канале мэр города Василий Телиженко.

В комментарии ТАСС чиновник уточнил, что система ПВО сработала вблизи города. По его словам, ситуация находится под контролем.

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Ранее Телиженко опроверг информацию из соцсетей об эвакуации жителей города. Он сказал, что все предприятия и учреждения работают в штатном режиме, обстановка в городе спокойная.

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Глава Крыма Сергей Аксенов назвал новости об эвакуации из Армянска фейками, которые распространили спецслужбы Украины для дестабилизации обстановки на полуострове. Он добавил, что Крыму как региону России ничего не угрожает, его безопасность обеспечивают круглосуточно.

В Красноперекопске, Керчи, Джанкое, Армянске, Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах с 22 ноября по 7 декабря ввели высокий «желтый» уровень террористической опасности.