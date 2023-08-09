Происшествия 09 августа 2023, 20:07 Система ПВО сработала над Шебекинским округом Губернатор Гладков: система ПВО сбила в Белгородской области воздушную цель РИА «Новости»

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Над Шебекинским городским округом в Белгородской области сработала система противовоздушной обороны. Военные сбили воздушную цель на подлете к городу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию. По предварительным данным, известно, что пострадавших и разрушений нет», — добавил глава области.

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Других подробностей губернатор не приводит.

Ранее сообщалось о падении неизвестного объекта в другом населенном пункте в Белгородской области. В селе Колотиловка утром 9 августа «неустановленный объект» рухнул на территории частного дома. В результате загорелся сенник. Один мужчина получил осколочное ранение стопы.

Кроме этого, сегодня под обстрел ВСУ попал белгородский поселок Горьковский. Пять снарядов разорвались в центре населенного пункта рядом со школой. Погиб один мирный житель.