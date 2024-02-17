Происшествия 17 февраля 2024, 09:06 Система ПВО сработала над Курском Старовойт: над Курском и Курским районом работает ПВО РИА «Новости»

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Системы ПВО сработали над Курском и Курским районом утром 17 февраля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

В регионе объявлена ракетная опасность. В ночь на субботу, 17 февраля, в Курской области дважды звучали сирены воздушной тревоги. Старовойт назвал минувшую ночь беспокойной для жителей.

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По данным министерства обороны, системы ПВО уничтожили 33 беспилотника, запущенных украинскими военными. В ведомстве уточнили, что 18 дронов сбили над Брянской областью, шесть — над Калужской, по четыре — над Воронежской и Белгородской. Над Курской областью уничтожили один БПЛА противника.

Бойцы ВСУ усилили обстрелы приграничных российских регионов на фоне крупных потерь в зоне спецоперации. В ДНР заявили, что нужно отбросить украинских солдат на 150 километров, чтобы обстрелы прекратились.