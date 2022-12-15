Происшествия 15 декабря 2022, 00:04 Система ПВО сработала над Курской областью Губернатор Старовойт: над Курским районом вечером сработала система ПВО РИА «Новости»

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Над Курским районом сработала система противовоздушной обороны. Об этом заявил губернатор области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Вечером 14 декабря в социальных сетях появилась информация о том, что в небе над Курском заметили вспышки. В пабликах комментаторы рассказали, что слышали звуки взрывов.

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«Над Курским районом сегодня вечером сработала система ПВО. <…> Спасибо нашим защитникам», — подтвердил информацию Старовойт.

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Он отметил, что пострадавших и разрушений в регионе не обнаружено. Курская область в последнее время часто подвергается атакам со стороны украинских боевиков. 1 декабря Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство на поселок Теткино. Мирные жители не пострадали.

Утром 6 декабря беспилотник атаковал нефтеприемник в районе аэродрома в Курске. Никто не пострадал, но загорелся нефтенакопитель.

По данным RT со ссылкой на Минобороны, российская артиллерия ударила по позициям боевиков ВСУ и иностранных наемников на Купянском направлении. Ликвидированы около 40 противников.