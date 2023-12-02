Важное 02 декабря 2023, 19:01 Система ПВО сработала над Краснодаром Shot: жители сообщили о взрывах над Краснодаром Pxhere

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Жители Краснодара сообщили о звуках взрывов. Как сообщил Telegram-канал Shot, в городе работает система ПВО.

«Очень громкие хлопки в небе слышали жители Юбилейного и Фестивального микрорайонов, а также Прикубанского округа», — отметили журналисты.

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Они также рассказали, что видели яркие вспышки в небе.

В пресс-службе Минобороны России сообщили, что российские системы ПВО уничтожили украинские зенитные ракеты С-200 над акваторией Азовского моря. Боеприпасы были переоборудованы для поражения наземных целей.

Ранее ВСУ обстреляли два района Донецка. Один из поселков они атаковали с помощью дрона, сбросив с него боеприпас. Позже стало известно о двух пострадавших.