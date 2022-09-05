Происшествия 05 сентября 2022, 20:33 Поделиться Telegram

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Viber Жители Евпатории рассказали о работе ПВО над городом Система ПВО сработала над Евпаторией РИА "Новости"

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Системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали над Евпаторией. Снимок с места событий опубликовали в Telegram-канале «Осторожно, новости».

https://t.me/ostorozhno_novosti/10509

Предположительно, кадр сделали в историческом центре города. На снимке видно, что в безоблачном небе над Евпаторией остался конденсационный след от ракеты.

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Похожей информацией поделились в Telegram-канале «Mash на волне». Авторы издания опубликовали видео, на котором виден такой же одиночный след от пролета ракеты. Иных подтверждений работы ПВО над крымским городом-курортом пока нет.

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Ранее стало известно, что 23 августа система ПВО сработала в Севастополе. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев. Его слова процитировал RT.

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