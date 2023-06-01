Происшествия 01 июня 2023, 04:00 Система ПВО сработала над Белгородским районом Губернатор Гладков: система ПВО сработала над Белгородским районом РИА «Новости»

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Над Белгородским районом сработала российская система ПВО. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию», — написал он.

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Ранее власти Белгородской области заявили об обстреле села Новопетровка со стороны украинских националистов. Как отметил Гладков, никто из мирного населения не пострадал. При этом повредилась линия электропередач. Аварийные службы оперативно выехали на место.

В ночь с 30 по 31 мая под обстрел попало село Шебекино в Белгородской области. В результате происшествия пострадали четыре человека, всем была незамедлительно оказана медицинская помощь. Двух жителей отправили в больницу Белгорода, они получили осколочные ранения. Еще две женщины не согласились ехать в медучреждение, врачи помогли им сразу.