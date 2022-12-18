Важное 18 декабря 2022, 13:40 Система ПВО сработала над Белгородом — губернатор Губернатор Гладков: четыре человека пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области

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Над Белгородом и Белгородским районом сработали российские системы ПВО, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадали четыре человека.

«Есть последствия на земле. На данный момент известно о четырех пострадавших. Бригады медиков доставляют их в больницу», — сообщил Вячеслав Гладков.

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Он добавил, что находится на месте происшествия. Губернатор пообещал дать подробную информацию позже.

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Несколько дней назад украинский снаряд угодил в подвал школы, расположенной в селе Новая Таволжанка Белгородской области. На место тут же выехали представители экстренных служб. По предварительной информации, никто не пострадал. Местные власти организовали подомовой обход территории. Сотрудники администрации фиксируют повреждения, причиненные украинскими военными.