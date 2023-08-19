Происшествия 19 августа 2023, 14:24 Система ПВО сработала над Белгородом Губернатор Гладков: ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду РИА «Новости»

Читать 360tv в

Система противовоздушной обороны сбила цель на подлете к Белгороду. Об этом в Telegram-канале рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Он сообщил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. По предварительной информации, никто не пострадал и разрушений нет. Оперативные службы уточняют данные.

Реклама

ВСУ регулярно пытаются атаковать беспилотниками российские объекты. Приграничные регионы подвергаются ударам особенно часто.

В результате падения осколков дрона в Белгороде 13 августа пострадала 10-летняя девочка. Родители привезли ее в медицинское учреждение. Школьницу решили прооперировать.

К 15 августа ее состояние оценивали как стабильное, врачи планировали отправить пациентку на амбулаторное лечение, затем ей предстоит курс реабилитации.

На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не хватает беспилотников, поэтому местные производства вынуждены активно наращивать их выпуск.