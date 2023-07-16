Происшествия 16 июля 2023, 22:03 Система ПВО сработала над Белгородом Губернатор Гладков: российская система ПВО сработала над Белгородом по воздушной цели РИА «Новости»

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Над Белгородом сработала российская система противовоздушной обороны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом по воздушной цели сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют последствия на земле», — написал он.

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По предварительным данным губернатора, пострадавших и разрушений нет.

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Илек-Пеньковка. Осколки снарядов упали на территорию сельхозпредприятия, повредив водонапорную башню, линию электропередачи и складские помещения.

Также днем боевики из «Градов» атаковали Шебекино. Под огнем оказался район центрального рынка. В результате погибла местная жительница. В момент обстрела она проезжали мимо на велосипеде. Снаряды также повредили фасад торгового павильона и два автомобиля.