04 июля 2023, 23:39
Система ПВО сработала над Белгородом
Губернатор Гладков сообщил о сработавшей системе ПВО над Белгородом и пригородами
Охраняющая безопасность Белгорода и Белгородского района система противовоздушной обороны сработала в ночь на среду, 5 июля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он написал, что оперативные службы уже выехали на место для уточнения информации о последствиях. Данные о повреждениях и пострадавших жителях пока не поступили. О причинах работы системы ПВО глава региона не уточнил.
Белгородская область и ее столица регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских войск. Во вторник, 4 июля, выпущенный с территории соседней страны снаряд попал в частный жилой дом в селе Новостроевка-Вторая.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что повреждения получили крыша и фасад жилого помещения, забор участка и хозяйственная постройка.
Кроме того село после минометного обстрела осталось без газа и электричества. Ремонтные бригады прибыли на место для устранения последствий после отхода украинских боевиков от границы.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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