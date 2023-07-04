Происшествия 04 июля 2023, 23:39 Система ПВО сработала над Белгородом Губернатор Гладков сообщил о сработавшей системе ПВО над Белгородом и пригородами РИА «Новости»

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Охраняющая безопасность Белгорода и Белгородского района система противовоздушной обороны сработала в ночь на среду, 5 июля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он написал, что оперативные службы уже выехали на место для уточнения информации о последствиях. Данные о повреждениях и пострадавших жителях пока не поступили. О причинах работы системы ПВО глава региона не уточнил.

Белгородская область и ее столица регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских войск. Во вторник, 4 июля, выпущенный с территории соседней страны снаряд попал в частный жилой дом в селе Новостроевка-Вторая.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что повреждения получили крыша и фасад жилого помещения, забор участка и хозяйственная постройка.

Кроме того село после минометного обстрела осталось без газа и электричества. Ремонтные бригады прибыли на место для устранения последствий после отхода украинских боевиков от границы.