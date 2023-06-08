Происшествия 08 июня 2023, 21:42 Система ПВО сработала над Белгородом Губернатор Гладков: система ПВО сбила две цели над Белгородом РИА «Новости»

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Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом. Военные сбили две воздушные цели на подлете к городу. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших нет», — написал он.

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По словам Гладкова, осколки повредили крышу частного жилого дома и автомобили. В настоящее время на месте работают оперативные службы.

Вооруженные силы Украины попытались атаковать Белгород утром 8 июня. После того, как в городе сработала система противовоздушной обороны, военные зафиксировали две цели.

Позже украинские военные нанесли удар по селу Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе Белгородской области. Гладков уточнил, что обошлось без пострадавших, но осколками посекло забор, фасад и крышу здания.

В четверг ВСУ также обстреляли хутор Лозовая Рудка Борисовского района области. Выпущенные снаряды повредили ЛЭП, после этого местные жители остались без света.